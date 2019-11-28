Группа инспекционного контроля Курскэнерго пресекает факты безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии

Среди нарушителей есть абоненты частного сектора и индивидуальные предприниматели

Мобильная группа инспекционного контроля филиала «Россети Центр Курскэнерго» (ГИК) на плановой основе, а также на основании оперативной информации и прямых указаний руководства предприятия ведет работу по обнаружению фактов безучетного и бездоговорного использования потребителями электроэнергии.С первой половины сентября по 27 ноября текущего года группа провела 30 рейдов, выявила 15 фактов незаконного потребления электроэнергии на сумму, превышающую 700 тыс рублей.Среди нарушителей есть абоненты частного сектора и индивидуальные предприниматели. Наиболее часто встречающиеся нарушения –дополнительные электронные устройства, не предусмотренные заводом-изготовителем, позволяющие искажать показания расчетного прибора учета (заряженные счетчики), повреждение пломб на клемной крышке прибора учета и на вводном автомате, бездоговорное потребление.«Заряженные счетчики» специалисты Курскэнерго выявили в поселке Подлесный, селе Беломестное, деревнях Млодать, Халино Курского района. Сумма ущерба превысила 45 тыс рублей. Нарушение пломб сетевой организации энергетики обнаружили у предпринимателя в сельском поселении Лебяжье Курского района. Акт составлен на 96,5 тысяч рублей.Факт безучетного потребления электроэнергии ГИК обнаружила со стороны владельца магазина, проживающего в деревне Щетинка. Скрытая проводка позволила предпринимателю потребить 54912 кВт/ч электроэнергии на сумму 439,2 тыс рублей. Сомнительная экономия привела к большим неприятностям для него: придется возвращать Курскэнерго всю сумму с процентами.Аналогичного энерговора специалисты предприятия буквально поймали за руку в селе Клюква. Здесь собственник магазина самостоятельно подключилась к электросетям Курскэнерго и незаконно потребила 12118 кВт/ч электроэнергии на сумму более 96 тысяч рублей.По всем выявленным фактам были составлены заявления в правоохранительные органы о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.Следует отметить, что наказание за воровство электроэнергии неминуемо. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсируетущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой крупного штрафа.Специалисты Курскэнерго призывают жителей региона быть бдительными и напоминают: от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.Энергетики также напоминают, что существует отдельный электронный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru, куда можно направить информацию о фактах хищения электроэнергии. Кроме того, передать подобную информацию можно по телефону доверия отдела безопасности Курскэнерго 8-910-278-79-51, действующего только в пределах региона или по телефону круглосуточной прямой линии компании 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный.