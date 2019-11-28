Группа инспекционного контроля Курскэнерго пресекает факты безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии
Среди нарушителей есть абоненты частного сектора и индивидуальные предприниматели
С первой половины сентября по 27 ноября текущего года группа провела 30 рейдов, выявила 15 фактов незаконного потребления электроэнергии на сумму, превышающую 700 тыс рублей.
Среди нарушителей есть абоненты частного сектора и индивидуальные предприниматели. Наиболее часто встречающиеся нарушения –дополнительные электронные устройства, не предусмотренные заводом-изготовителем, позволяющие искажать показания расчетного прибора учета (заряженные счетчики), повреждение пломб на клемной крышке прибора учета и на вводном автомате, бездоговорное потребление.
«Заряженные счетчики» специалисты Курскэнерго выявили в поселке Подлесный, селе Беломестное, деревнях Млодать, Халино Курского района. Сумма ущерба превысила 45 тыс рублей. Нарушение пломб сетевой организации энергетики обнаружили у предпринимателя в сельском поселении Лебяжье Курского района. Акт составлен на 96,5 тысяч рублей.
Факт безучетного потребления электроэнергии ГИК обнаружила со стороны владельца магазина, проживающего в деревне Щетинка. Скрытая проводка позволила предпринимателю потребить 54912 кВт/ч электроэнергии на сумму 439,2 тыс рублей. Сомнительная экономия привела к большим неприятностям для него: придется возвращать Курскэнерго всю сумму с процентами.
Аналогичного энерговора специалисты предприятия буквально поймали за руку в селе Клюква. Здесь собственник магазина самостоятельно подключилась к электросетям Курскэнерго и незаконно потребила 12118 кВт/ч электроэнергии на сумму более 96 тысяч рублей.
По всем выявленным фактам были составлены заявления в правоохранительные органы о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.
Следует отметить, что наказание за воровство электроэнергии неминуемо. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует
ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой крупного штрафа.
Специалисты Курскэнерго призывают жителей региона быть бдительными и напоминают: от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.
Энергетики также напоминают, что существует отдельный электронный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru, куда можно направить информацию о фактах хищения электроэнергии. Кроме того, передать подобную информацию можно по телефону доверия отдела безопасности Курскэнерго 8-910-278-79-51, действующего только в пределах региона или по телефону круглосуточной прямой линии компании 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный.