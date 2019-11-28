Под Курском пенсионерка погибла, переходя дорогу не по "зебре"

Авария произошла на 25 км автодороги "Курск - Льгов - Рыльск"

В Октябрьском районе 27 ноября под колёсами иномарки погибла пенсионерка. Авария произошла примерно в половину седьмого вечера на 25 км автодороги "Курск - Льгов - Рыльск". 43-летний водитель, двигаясь со стороны Курчатова в сторону Курска, допустил наезд на 73-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. Пенсионерка шла вне пешеходного перехода, отмечают в ГИБДД.В результате от полученных телесных повреждений пожилая женщина скончалась на месте происшествия.