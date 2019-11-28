Курская область. В Курчатове у злостного правонарушителя изъяли всё оружие

А все имеющиеся у него разрешения аннулируют минимум на год

В Курчатове у злостного правонарушителя изъяли оружие. Мужчину задержали ночью в одном из местных кафе полицейские. Посетители заведения сообщили, что пьяный мужчина, размахивая пистолетом, распугивал людей.Задержанным оказался уроженец Курчатовского района, который сейчас живёт в Москве. У него изъяли зарегистрированный травматический пистолет. От действий буйного мужчины никто не пострадал. Однако за ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения курчатовца оштрафованли сотрудники ЦЛРР управления Росгвардии на 5000 рублей. Также в ходе разбирательства выяснилось, что в августе владелец оружия привлекался к административной ответственности за нарушение правил его транспортировки.В результате за повторное совершение однородного административного правонарушения у мужчины будет изъято всё принадлежащее ему оружие и аннулированы все имеющиеся у него разрешения на его хранение и ношение как минимум на один год. В течение этого времени изъятое оружие будет находиться на временном хранении в правоохранительных органах. Когда срок административного наказания закончится - правонарушителю придётся проходить всю установленную для получения разрешения на оружие процедуру заново.Региональное управление Росгвардии предупреждает владельцев оружия, что за повторное совершение правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность или установленный порядок управления, а также связанных с нарушением правил охоты или оборотом наркотических средств (главы 6, 19, 20 КоАП РФ), предусмотрено лишение разрешения на хранение и ношение оружия до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Лицензия на приобретение оружия в течение этого срока также не выдаётся.