В двух курских парках заменили перегоревшие светильники

На очереди ещё один парк и два сквера

В Курске в парке Дзержинского и сквере Изумрудный заменили перегоревшие светильники. Курские электрики провели ревизию, выявили неисправность запускающих устройств и заменили лампы.В парке Изумрудный не горело четыре фонаря, перегоревшие лампы там поменяли. В парке Дзержинского установили 113 «умных» светодиодных светильников, которые включаются автоматически. Сегодня специалисты отладили систему запуска освещения - фонари здесь будут включаться раньше. Кроме того, в ближайшие дни в парке заменят четыре перегоревших светильника.В ближайшее время подобные работы проведут и в парке Героев Гражданской войны, а также в скверах Веспремский и Солянка, сообщил заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курска Алексей Вяткин.