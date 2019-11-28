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В двух курских парках заменили перегоревшие светильники

На очереди ещё один парк и два сквера
В двух курских парках заменили перегоревшие светильники

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В Курске в парке Дзержинского и сквере Изумрудный заменили перегоревшие светильники. Курские электрики провели ревизию, выявили неисправность запускающих устройств и заменили лампы. 

В парке Изумрудный не горело четыре фонаря, перегоревшие лампы там поменяли. В парке Дзержинского установили 113 «умных» светодиодных светильников, которые включаются автоматически. Сегодня специалисты отладили систему запуска освещения - фонари здесь будут включаться раньше. Кроме того, в ближайшие дни в парке заменят четыре перегоревших светильника.

В ближайшее время подобные работы проведут и в парке Героев Гражданской войны, а также в скверах Веспремский и Солянка, сообщил заместитель председателя комитета экологической безопасности и природопользования Курска Алексей Вяткин. 
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