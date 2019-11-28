Завтра в Курской области проверят систему оповещения населения

В регионе будут звучать сирены, курян просят не паниковать

Завтра, 29 ноября в Курской области пройдёт комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения.В 10 часов в эфире областного телеканала «Сейм» будет передаваться учебная информация о проводимой проверке. В 11 часов 50 минут на территориях муниципальных образований региона в течение трёх минут будут прерывисто звучать сирены.В 11.56 будет организован перехват эфира «Радио Россия», включены громкоговорители на улице Ленина Курска с передачей учебной информации о проводимой проверке.Спасатели просят курян с пониманием и спокойствием отнестись к проводимой проверке системы оповещения и не паниковать.-Это плановое мероприятие, которое является надёжной гарантией того, что в случае реальной опасности необходимая информация будет оперативно доведена до каждого жителя Курской области, - поясняют в региональном МЧС.В ведомстве также напоминают, что, услышав сигнал «Внимание всем», нужно дождаться текстового сообщения, внимательно выслушать его и действовать согласно полученной информации. Сообщение будет повторяться несколько раз, поэтому если вы что-то не услышали или не поняли, прослушайте внимательно его ещё раз.