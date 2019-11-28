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Бывший губернатор Курской области объяснил, почему мёрзнут жители дома в посёлке Солнцева

Селяне с подушками и одеялами пришли ночевать в местную администрацию, потому что печное отопление в их доме не работает
Бывший губернатор Курской области объяснил, почему мёрзнут жители дома в посёлке Солнцева

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Ранее мы рассказывали, как в посёлке Солнцево жители с подушками и одеялами пришли ночевать в местную администрацию, потому что печное отопление в их доме не работает. Почему это произошло объяснил Александр Михайлов. Своё мнение бывший губернатор Курской области высказал в эфире Национальной службы новостей.

Факт, по его словам, неприятный. 

- Возможно, причина в том, что новая администрация области сосредоточилась при подготовке к зиме на одном городе - Курске. А в районах этому вопросу, видимо, мало уделили внимания. Допустили просчёты в подготовке к зиме. Отсюда и все последствия. Надо такую работу выполнять комплексно, как мы старались делать. В последние годы мы таких вещей не допускали. Конечно, случались небольшие аварии, но это характерно сегодня для многих регионов страны, - заявил сенатор Совфеда.

7-квартирный дом, к слову, признали аварийным ещё в 2017 году, но в программу немедленного расселения по каким-то причинам не включили. Курской областью тогда руководил как раз Александр Михайлов.

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