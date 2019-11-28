Завтра в Курске снова будут отключать отопление и горячую воду

В зону отключения попадают 72 жилых дома, 4 учебных заведения, 3 медицинских учреждения и 2 детских сада

Завтра, 29 ноября специалисты ПАО «Квадра» - «Курская генерация» снова будут ремонтировать трубопровод тепловой сети по улице 50 лет Октября. В связи с этим 72 жилых дома, 4 учебных заведения, 3 медицинских учреждения и 2 детских сада останутся без отопления и горячей воды.На время работ – с 12 до 20 часов будет приостановлена подача тепла и горячей воды по следующим улицам:- ул. 50 лет Октября, 96б, 167/1, 167/2, 167/3, 165д, 165в, 145, 147, 147а, 153, 155а, 155б, 155в,- пер. 1-й Бурцевский, 3в, 3г, 3д, 3е,- ул. Аэродромная, 3, 5, 7, 9, 16, 14/1,14/2, 14/3, 20а, 20в, 20б,- пер. 1-й Аэродромный, 10, 12, 8, 6,- пер. 2-й Воротный, 21,- ул. Бойцов 9-й дивизии, 182, 184, 186,- ул. Звездная, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,- ул. Зеленая, 30/1, 30/2, 32б,- ул. Запольная, 30, 43, 41а, 45а, 41, 60,- ул. Скорятина, 190, 190а, 190б, 190в,- ул. Павлуновского,112.