  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Завтра в Курске снова будут отключать отопление и горячую воду

В зону отключения попадают 72 жилых дома, 4 учебных заведения, 3 медицинских учреждения и 2 детских сада 
Завтра в Курске снова будут отключать отопление и горячую воду

Читайте также

Завтра, 29 ноября специалисты ПАО «Квадра» - «Курская генерация» снова будут ремонтировать трубопровод тепловой сети по улице 50 лет Октября. В связи с этим 72 жилых дома, 4 учебных заведения, 3 медицинских учреждения и 2 детских сада останутся без отопления и горячей воды.

На время работ – с 12 до 20 часов будет приостановлена подача тепла и горячей воды по следующим улицам:

- ул. 50 лет Октября, 96б, 167/1, 167/2, 167/3, 165д, 165в, 145, 147, 147а, 153, 155а, 155б, 155в,

- пер. 1-й Бурцевский, 3в, 3г, 3д, 3е,

- ул. Аэродромная, 3, 5, 7, 9, 16, 14/1,14/2, 14/3, 20а, 20в, 20б,

- пер. 1-й Аэродромный, 10, 12, 8, 6,

- пер. 2-й Воротный, 21,

- ул. Бойцов 9-й дивизии, 182, 184, 186,

- ул. Звездная, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

- ул. Зеленая, 30/1, 30/2, 32б,

- ул. Запольная, 30, 43, 41а, 45а, 41, 60,

- ул. Скорятина, 190, 190а, 190б, 190в,

- ул. Павлуновского,112.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курские огнеборцы несколько часов тушили пожар на заводе по переработке пластика

Бывший губернатор Курской области объяснил, почему мёрзнут жители дома в посёлке Солнцева

Завтра в Курской области проверят систему оповещения населения

Центр Курска украсили километром гирлянд

В двух курских парках заменили перегоревшие светильники

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске