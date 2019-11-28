Курские огнеборцы несколько часов тушили пожар на заводе по переработке пластика
Работу огнеборцев существенно осложняло отсутствие на предприятии систем пожаротушения
Сообщение о возгорании поступило в службу спасения «112» в 6.28. На место ЧП выехали два отделения пожарной части №3. Горел ангар продуктов переработки пластика на площади 500 м2 и огонь охватил также площадка за территорией ангара площадью порядка 200 м2. Спасателям пришлось даже создать на месте оперативный штаб по тушению пожара и три боевых участка. В тушении пожара участвовали 3 звена газодымозащитной службы. Прибыли на место и химико-дозиметрическая и химико-радиометрическая лаборатории. Специалисты провели замеры на предмет выявления предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Превышений не выявили.
- Работу огнеборцев существенно осложняло отсутствие на предприятии систем пожаротушения и внутреннего противопожарного водоснабжения, сильная задымлённость помещения в связи со спецификой производства, - пояснил врио начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Дмитрий Севрюков.
Полностью ликвидировать пожар удалось в 10.32.
Причина пожара устанавливается.
ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ