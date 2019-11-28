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Курские огнеборцы несколько часов тушили пожар на заводе по переработке пластика

Работу огнеборцев существенно осложняло отсутствие на предприятии систем пожаротушения
Курские огнеборцы несколько часов тушили пожар на заводе по переработке пластика

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Сегодня курские огнеборцы тушили пожар на заводе по переработке пластика в посёлке Косиново Курского района.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения «112» в 6.28. На место ЧП выехали два отделения пожарной части №3. Горел ангар продуктов переработки пластика на площади 500 м2 и огонь охватил также площадка за территорией ангара площадью порядка 200 м2. Спасателям пришлось даже создать на месте оперативный штаб по тушению пожара и три боевых участка. В тушении пожара участвовали 3 звена газодымозащитной службы. Прибыли на место и химико-дозиметрическая и химико-радиометрическая лаборатории. Специалисты провели замеры на предмет выявления предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Превышений не выявили. 




- Работу огнеборцев существенно осложняло отсутствие на предприятии систем пожаротушения и внутреннего противопожарного водоснабжения, сильная задымлённость помещения в связи со спецификой производства, - пояснил врио начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Дмитрий Севрюков.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 10.32.

Причина пожара устанавливается.




ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

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