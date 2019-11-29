На следующей неделе курян снова оставят без света

Запланированы работы в электрических сетях

На следующей неделе часть курян снова останутся без света. В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" запланировано отключение электроэнергии по следующим улицам города:Пионеров 6-26, 11-25, Белинского 23-31, 22-30, Раздольная 2-66, Раздольный переулок 2-30, Кольцевая 144, 1-я Огородная 1-35, 2-44, 2-я Огородная 1-21, 4-22,3-я Цветовская 5-41; 4-68; Городская 51а-71; 50-152; Изумрудная 13, 21, 23, 27, 29, 31, 2-42; Искристая 1-35, 2-28; 1-я Поселковая 1-19; 2-24; 2-я Поселковая 1-19, 2-20; 3-я Поселковая 1-21, 2-20; 4-я Поселковая 1-11, 2-20; 5-я Поселковая 1-9, 2-10; 6-я Поселковая 1-39, 2-20; Трубная 35; 1-я Кислинская 47-59; 11-й Степной переулок 3-12; 3-я Кислинская 53-61.ул. Карла Маркса 77/4 - 77/13; ул. Уренгойская.с 03 по 06 декабря 2019 с 9-00 до 16-00: ул. 1-я Фатежская 19-69; 26- 54; ул. 2-я Фатежская 3-37; 4-36; ул. 3-я Фатежская 1-39; 2-36;ул. Павлуновского 159-167; 144-158; 3-й Запольный переулок 1-27; 2-28; ГСК ул. 1-я Фатежская;4-й Запольный переулок 3-15; 8-14; ул. Скорятина 181-185; 172-178.Калинина 69-93, 56-96; Орджоникидзе 43-77, 36-68; Усадебная 1-9, 2-10; (234 человека)Дубровинского 67-127, 78-132; Маяковского 2-112, 1-41; Первомайская 2-74, 1-67;Переулок Маяковского 3-15, 2-20; Октябрьская 132-222, 83-189; 2-я Первомайская 2-34, 1-33;Фрунзе 1-93, 36-92; Октябрьский переулок 1-13, 2-14; Вокзальная 17-39; 3-я Первомайская 2-30, 1-41; Профсоюзная 2-54, 1-47; Первомайский переулок 1-21, 2-20; (1635 человек);Дубровинского, 46 - Скорая помощьДубровинского, 54а - Лечебно-профилактический отдел железнодорожного округа ОБУ "СББЖ г. Курска"2-я Кожевенная 6-24; Антокольского 1-15, 2-18; 9-е Января 2-16, 7-11 (200 человек);Малых, 13а - Народный судАнтокольского, 12 – Успенская Церковь Древлеправославных Христиан