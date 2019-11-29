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В Курской области осудили молдаванина за контрабанду пороха и патронов

Взрывчатые вещества мужчина пытался вывезти в пакете со стиральным порошком

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Молдаванин приехал в Россию на заработки. В январе этого года на одном из полигонов для складирования твёрдых бытовых отходов в Московской области он нашёл пакет с охотничьими патронами и порохом, которые решил вывезти в Молдову. Находку мужчина спрятал в пакете со стиральным порошком.

Однако таможенный контроль ему пройти не удалось - боеприпасы обнаружил служебный пёс Ник, далее курские таможенники нашли в багаже 95 охотничьих патронов и 10,6 граммов пороха.

Суд назначил иностранцу наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.   




ФОТО - КУРСКАЯ ТАМОЖНЯ
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