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Курян просят сообщать о нарушениях на государственной границе

Так в погрануправлении хотят бороться с сотрудниками-коррупционерами
Курян просят сообщать о нарушениях на государственной границе

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Пограничное управление ФСБ России по Курской области представило телефоны доверия, по которым куряне могут сообщить о нарушениях на государственной границе, а также озвучить свои замечания и предложения по организации и осуществлению пограничной деятельности. 

Это сделано в целях выявления и пресечения возможных фактов коррупции и иных противоправных действий среди сотрудников, - отмечают в ведомстве. 

В сообщении нужно указать место, время, суть заявления или предложения, а также свои данные - фамилию, имя, отчество, телефон и почтовый адрес.

Телефоны доверия:

в Курске (4712) 36-24-00;

в Судже (4714) 32-42-39;

в Рыльске (4715) 22-60-28.
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