Курян просят сообщать о нарушениях на государственной границе

Так в погрануправлении хотят бороться с сотрудниками-коррупционерами

Пограничное управление ФСБ России по Курской области представило телефоны доверия, по которым куряне могут сообщить о нарушениях на государственной границе, а также озвучить свои замечания и предложения по организации и осуществлению пограничной деятельности.Это сделано в целях выявления и пресечения возможных фактов коррупции и иных противоправных действий среди сотрудников, - отмечают в ведомстве.В сообщении нужно указать место, время, суть заявления или предложения, а также свои данные - фамилию, имя, отчество, телефон и почтовый адрес.Телефоны доверия:в Курске (4712) 36-24-00;в Судже (4714) 32-42-39;в Рыльске (4715) 22-60-28.