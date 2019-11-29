Курян просят сообщать о нарушениях на государственной границе
Так в погрануправлении хотят бороться с сотрудниками-коррупционерами
Это сделано в целях выявления и пресечения возможных фактов коррупции и иных противоправных действий среди сотрудников, - отмечают в ведомстве.
В сообщении нужно указать место, время, суть заявления или предложения, а также свои данные - фамилию, имя, отчество, телефон и почтовый адрес.
Телефоны доверия:
в Курске (4712) 36-24-00;
в Судже (4714) 32-42-39;
в Рыльске (4715) 22-60-28.