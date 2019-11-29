На выходных в Курске пройдёт выставка кошек

Курян приглашают полюбоваться на гигантских мейн-кунов, золотых британцев, элегантных абиссинов и питомцев других пород

30 ноября и 1 декабря в ТРЦ "Мегагринн" на улице Карла Маркса, 68 клуб любителей кошек "Глория" проводит выставку кошек. На минус 1-м этаже вы сможете увидеть гигантских мейн-кунов, золотых британцев, элегантных абиссинов, аристократичных хайлендов, аборигенных сибиряков, пушистых персов и вислоухих шотландцев.Участников ждут разные номинации, конкурсы и призы.Справки по телефону 8-951-320-74-81.