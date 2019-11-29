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На выходных в Курске пройдёт выставка кошек

Курян приглашают полюбоваться на гигантских мейн-кунов, золотых британцев, элегантных абиссинов и питомцев других пород
На выходных в Курске пройдёт выставка кошек

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30 ноября и 1 декабря в ТРЦ "Мегагринн" на улице Карла Маркса, 68 клуб любителей кошек "Глория" проводит выставку кошек. На минус 1-м этаже вы сможете увидеть гигантских мейн-кунов, золотых британцев, элегантных абиссинов, аристократичных хайлендов, аборигенных сибиряков, пушистых персов и вислоухих шотландцев. 

Участников ждут разные номинации, конкурсы и призы. 

Справки по телефону 8-951-320-74-81.


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