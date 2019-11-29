Курянам напомнили, какие налоги необходимо оплатить до 2 декабря

Оплатить имущественные налоги можно с помощью интернет-сервисов

Курское управление ФНС напоминает курянам, что оплатить налоги необходимо не позднее 2 декабря.Тем, кто не получил налоговое уведомление за 2018 год, нужно обратиться в налоговые инспекции по месту учёта. Оплатить имущественные налоги можно с помощью интернет-сервисов сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика», «Уплата налогов и пошлин».Также налоговые инспекторы отмечают, что у налогоплательщиков всех категорий теперь есть возможность уплатить налоги находясь за пределами нашей страны. Это можно сделать в разделе «Уплата налогов картой иностранного банка». Его обновленная версия поможет плательщикам быстро и правильно заполнить расчёт. Сервис рассчитан на все категории пользователей и доступен на двух языках – русском и английском. Комиссия при этом не взимается.Кроме того, в этом году оплачивать налоги и задолженность можно с помощью единого налогового платежа. На сайте ФНС размещён видеоролик, разъясняющий механизм его перечисления. Этот способ позволяет сократить время оформления расчётных документов, снижает вероятность ошибки при заполнении только одного документа вместо нескольких и гарантирует своевременное исполнение налоговых обязательств.Если у курян останутся вопросы по налоговым уведомлениям, ответы можно получить на промостранице «Налоговое уведомление 2019» сайта ФНС России. Для удобства там же размещены видеоролики, наглядно разъясняющие налогоплательщикам все вопросы по имущественным налогам.