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В Курске группа рецидивистов воровала котлы в строящихся многоэтажках

Ущерб измеряется сотнями тысяч рублей
В Курске группа рецидивистов воровала котлы в строящихся многоэтажках

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Курские полицейские задержали группу ранее судимых граждан, на счету которых 5 краж дорогостоящего оборудования из строящихся многоэтажек. Злоумышленники объединились, чтобы разворовывать стройки на улице 2-я Агрегатная. 

После возведения стен и перегородок застройщик оборудовал каждую квартиру котлами и батареями для обустройства схемы поквартирного отопления. На протяжении долгого времени рецидивисты незаконно проникали в жилые и подсобные помещения многоэтажек и похищали дорогостоящее оборудование и металлические радиаторы. Похищенное продавали через сайт бесплатных объявлений. 

На данный момент в Железнодорожном отделе полиции зафиксировано 5 аналогичных фактов. Ущерб измеряется сотнями тысяч рублей. 

До суда подозреваемые заключены под стражу. Следствие проверяет их на причастность к другим преступлениям. За совершённые кражи со взломом каждому грозит до 5 лет лишения свободы.

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