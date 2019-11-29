В Курске группа рецидивистов воровала котлы в строящихся многоэтажках

Ущерб измеряется сотнями тысяч рублей

Курские полицейские задержали группу ранее судимых граждан, на счету которых 5 краж дорогостоящего оборудования из строящихся многоэтажек. Злоумышленники объединились, чтобы разворовывать стройки на улице 2-я Агрегатная.После возведения стен и перегородок застройщик оборудовал каждую квартиру котлами и батареями для обустройства схемы поквартирного отопления. На протяжении долгого времени рецидивисты незаконно проникали в жилые и подсобные помещения многоэтажек и похищали дорогостоящее оборудование и металлические радиаторы. Похищенное продавали через сайт бесплатных объявлений.На данный момент в Железнодорожном отделе полиции зафиксировано 5 аналогичных фактов. Ущерб измеряется сотнями тысяч рублей.До суда подозреваемые заключены под стражу. Следствие проверяет их на причастность к другим преступлениям. За совершённые кражи со взломом каждому грозит до 5 лет лишения свободы.