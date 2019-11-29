В ДТП под Курском погиб 17-летний студент

Авария произошла на автодороге «Дьяконово – Суджа»

В ДТП в Суджанском районе погиб 17-летний студент.Авария произошла 28 ноября около половины восьмого на автодороге «Дьяконово – Суджа». 18-летний водитель ВАЗа-21103 ехал со стороны Суджи в сторону села Б. Солдатское. В машине было также два пассажира. Юный автомобилист не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет. По словам очевидцев, авто перевернулось два раза.В результате ДТП водитель и один из его пассажиров - 17-летний парень - получили телесные повреждения, их госпитализировали в суджанскую райбольницу. Жизнь пассажира спасти не удалось -он впоследствии скончался.