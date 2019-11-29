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В ДТП под Курском погиб 17-летний студент

Авария произошла на автодороге «Дьяконово – Суджа»
В ДТП под Курском погиб 17-летний студент

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В ДТП в Суджанском районе погиб 17-летний студент. 
Авария произошла 28 ноября около половины восьмого на автодороге «Дьяконово – Суджа». 18-летний водитель ВАЗа-21103 ехал со стороны Суджи в сторону села Б. Солдатское. В машине было также два пассажира. Юный автомобилист не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет. По словам очевидцев, авто перевернулось два раза. 

В результате ДТП водитель и один из его пассажиров - 17-летний парень - получили телесные повреждения, их госпитализировали в суджанскую райбольницу. Жизнь пассажира спасти не удалось -он впоследствии скончался.






ФОТО - АВТОКАДР_46

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