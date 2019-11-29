ТАКТ". Стражей порядка со слезами радости на глазах встречали матери, жены и дети.После шести долгих месяцев проведенных на Северном Кавказе в Курск, в полном составе, вернулся сводный отряд курской полиции, сообщает телекканал "
- Особо низкий поклон и благодарность от имени всех родных, матерей и детей хочется выразить начальнику отряда. За то, что он привез вас всех живыми и здоровыми»
Роман Сопьяненко, командир временной оперативной группы: «Длительность командировки была 6 месяцев. Наши задачи - являлась охрана общественного порядка, профилактика и раскрытие преступлений – тяжких и особо тяжких, выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотиков и оружия».
Сводный отряд курской полиции встречает также начальник областного УМВД Виктор Косарев. Благодарит правоохранителей за исполнение служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Виктор Косарев, начальник УМВД России по Курской области: «Поздравляю вас с успешным завершением командировки. Командировка длительная, командировок легких не бывает. Территория Северо-Кавказкого региона по прежнему остается сложной в плане оперативной обстановки. Спасибо за труд, за несение службы,за то, что вы приумножили авторитет курской полиции. Авторитет не только во временной группировке, но и в целом в МВД по Российской Федерации».
За время службы на Северном Кавказе курские полицейские неоднократно поощрялись за профессионализм.
Из полугодовой командировки на Северный Кавказ вернулся сводный отряд курской полиции
За время службы на Северном Кавказе курские полицейские неоднократно поощрялись за профессионализм