В Курской области прогнозируют туман, мокрый снег и гололёд

Прогноз погоды на завтра

В ближайшие сутки в Курской области по прогнозу Гидрометцентра ожидается облачность. Ночью временами дождь, местами сильный. Днём небольшой, на востоке региона - умеренный дождь, вечером с мокрым снегом. Ночью в отдельных районах туман, на дорогах гололедица.Температура по области ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днём 1-6° тепла.Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скорости.При гололёде автомобилистам советуют не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения, поскольку это может привести к заносу.Пешеходам спасатели рекомендуют передвигаться в гололёд осторожно, ступая на всю подошву, а при падении группироваться.