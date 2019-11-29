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В Курской области прогнозируют туман, мокрый снег и гололёд

Прогноз погоды на завтра
В Курской области прогнозируют туман, мокрый снег и гололёд

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В ближайшие сутки в Курской области по прогнозу Гидрометцентра ожидается облачность. Ночью временами дождь, местами сильный. Днём небольшой, на востоке региона - умеренный дождь, вечером с мокрым снегом. Ночью в отдельных районах туман, на дорогах гололедица.

Температура по области ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днём  1-6° тепла. 

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скорости.  

При гололёде автомобилистам советуют не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения, поскольку это может привести к заносу.

Пешеходам спасатели рекомендуют передвигаться в гололёд осторожно, ступая на всю подошву, а при падении группироваться.

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