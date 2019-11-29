В Курской области прогнозируют туман, мокрый снег и гололёд
Прогноз погоды на завтра
Температура по области ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днём 1-6° тепла.
Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скорости.
При гололёде автомобилистам советуют не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения, поскольку это может привести к заносу.
Пешеходам спасатели рекомендуют передвигаться в гололёд осторожно, ступая на всю подошву, а при падении группироваться.