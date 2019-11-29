Этери Бериашвили: «Я не снежная королева»

ТАКТ" джазовая певица рассказала о самом незабываемом гастрольном туре.Небывалый ажиотаж в курской государственной филармонии вызвал приезд известной певицы, мастера джазового вокала, участницы второго сезона проекта «Голос» Этери Бериашвили. За три недели все билеты в кассах города были распроданы. Куряне спешили услышать композиции Дюка Эллингтона в исполнении джаз-оркестра имени Вадима Людвиковского и вокалистки Этери Бериашвили. В эксклюзивном интервью телеканалу "
Мастер джазового вокала – Этери Бериашвили – обладает магнетическим, чарующим и бархатным голосом. Ее сердце переполнено добротой. И каждый раз, выходя на сцену, она дарит зрителю свое волшебное сияние – калейдоскоп джазовой песни.
Этери Бериашвили, мастер джазового вокала: «Зритель – это такое зеркало. Если ты посылаешь туда что-то, если тебе есть, что послать… Я всегда у своих студентов спрашиваю: «Вам есть, что сказать со сцены? Вы готовы выходит на сцену? Какую историю вы прожили, о какой хотите рассказать?». Моя подруга замечательная певица Мария Мирабова, она всегда говорит, мы – это просто транслятор того, что нам дается свыше. Я абсолютно с ней согласна. И как только вам есть, что транслировать, тогда вы получаете отдачу от зала. Если вы выстраиваете четвертую стену, вы ничего взамен не получите. Так и простоите как снежная королева. А я не снежная королева».
Коллеги по джазовому цеху рассказывают, голос Этери похож на редкое бурлящее вино, на горячий экзотический кофе. Когда она поет, кажется, что вот-вот разразится буря – настолько эмоционален ее стиль.
- Сегодня будет реверанс в сторону этнической истории. Прозвучит песня «Бар ми су шейн», которая изначально звучала на древнем языке идиш. Это один из еврейских языков, которым пользуются ашкинадийские евреи. Потому эту тему стали активно использовать джазовые музыканты. В Кейптаунском порту она звучала на английском языке. Сегодня она прозвучит на идише.
Этери Бериашвили более 20 лет поет на лучших столичных сценах и исполняет песни на 11 языках. Ее голосу подвластны жанры от джазовых стандартов до соула и фанка, грузинской народной песни до французского шансона. В творчестве Бериашвили действительно есть некая мифическая стихия, все оттенки человеческих настроений и чувств. Она очень тонко чувствует музыку и все, что происходит вокруг. Этери родилась с музыкой в сердце. Ее первым инструментом стала скрипка.
- Когда я училась в московской мед. академии, я носила с собой на все лекции по всей Москве носила с собой скрипку, чтобы вечером пойти на репетицию неополитанского оркестра, который существовал при МГТУ им. Баумана. Никогда не будет интересно ходить на репетиции оркестра, если там нет сильнейшего лидера, если там нет величайшего лидера, к которому ты летишь, чтобы его увидеть. В этом оркестре, после окончания муз. школы прошло лет 5. Меня взяли как солистку, но сказали, что у нас очень мало скрипок, поэтому поиграй, пожалуйста, на скрипочке. И я брала с собой скрипку и с большим удовольствием играла.
Самые яркие впечатления певица пережила на выступлениях по городам Урала, которые проходили в рамках тура с Николаем и Леонидом Виницкевичами. Их авторская музыка исполнялась Этери.
- Семья Виницкевичей у меня прочно ассоциируется с городом, в котором я сейчас имею честь находиться. С Курском. Потому что моя дружба с Виницкевичем началась именно на Джазовой провинции. Я сегодня пыталась посчитать на скольких джазовых провинциях я присутствовала в качестве солистки группы «A'Cappella ExpreSSS», в качестве сольной исполнительницы. 5 точно. И плюс – это закрытый тур по городам Урала «Территория джаза». Я там познакомилась с огромным количеством удивительных музыкантов, удивительных вокалистов. С которыми мы потом подружились и стали дружить семьями, как называется.
Когда Бериашвили приняла решение попробовать свои силы в «Голосе 2», она считала, что таким образом большее число людей узнает о ней, как о певице. А также, шоу поможет ей раскрыться в творческом плане. На слепом прослушивании ее голос оценили все наставники.
Сегодня со сцены филармонии в исполнении Этери Бериашвили и Джаз-оркестра имени Валима Людвиковского под управлением Эдуарда Кальмана звучали композиции музыканта, который вывел джаз на новый уровень. К 120-летию Дюка Эллингтона артисты подготовили удивительную программу. И на этом они не хотят останавливаться.
- У нас есть одна идея с маэстро Кальманом. Для всех тех, кто не попал на концерт, сделать днем открытую репетицию. Репетиция с остановками, со всеми паузами, которые нам нужны, но с присутствием зрителей. Я думаю, что через некоторое время мы это повторим, потому что очень для всех солисток очень большая честь выступать с биг бэндами. А с таким биг бэндом – это вдвойне честь.
Курская публика давно влюблена в джаз. Поэтому выступление известной певицы Этери Бериашвили она ждала с нетерпением.
- Этери Бериашвили, разуемеется. И выбор сегодняшнего мероприятия, конечно, связан с ее выступлением тоже.
- И голос, и исполнение, и воспоминания о своей молодости. Нам очень приятно побывать. Мы очень любим джаз.
- Манера подачи очень нравится. То, что они не такие как все – это однозначно.
- Этери, конечно, необыкновенная певица. Она не только прекрасный музыкант, она очень приятный человек в общении. Она полна обаяния, она полна той самой простоты, которая свойственна очень талантливым людям.
Этери Бериашвили: «Я не снежная королева»
Небывалый ажиотаж в курской государственной филармонии вызвал приезд известной певицы