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В Курске Год театра закроет спектакль «Завещание целомудренного бабника»

1 декабря на сцене Курского драмтеатра имени Пушкина состоится торжественное закрытие Года театра
В Курске Год театра закроет спектакль «Завещание целомудренного бабника»

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1 декабря на сцене Курского драмтеатра имени Пушкина состоится торжественное закрытие Года театра. Участие в мероприятии примет Центральный академический театр Российской армии.

Столичные гости представят спектакль «Завещание целомудренного бабника» Анатолия Крыма. Дон Жуан готовится к смерти и приглашает священника для исповеди. У истории удивительная развязка, которая даёт возможность взглянуть на образ Дон Жуана по-новому. Начало спектакля в 18 часов.

А до этого, в 15 часов в рамках театрального фестиваля «Авансцена» состоится арт-встреча с главным режиссёром Центрального академического театра Российской армии, народным артистом России, лауреатом премии Москвы Борисом Морозовым.

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