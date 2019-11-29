В Курске Год театра закроет спектакль «Завещание целомудренного бабника»

1 декабря на сцене Курского драмтеатра имени Пушкина состоится торжественное закрытие Года театра

1 декабря на сцене Курского драмтеатра имени Пушкина состоится торжественное закрытие Года театра. Участие в мероприятии примет Центральный академический театр Российской армии.Столичные гости представят спектакль «Завещание целомудренного бабника» Анатолия Крыма. Дон Жуан готовится к смерти и приглашает священника для исповеди. У истории удивительная развязка, которая даёт возможность взглянуть на образ Дон Жуана по-новому. Начало спектакля в 18 часов.А до этого, в 15 часов в рамках театрального фестиваля «Авансцена» состоится арт-встреча с главным режиссёром Центрального академического театра Российской армии, народным артистом России, лауреатом премии Москвы Борисом Морозовым.