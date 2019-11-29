Курского подростка оштрафовали по статье о неуважении к власти

Парень размещал в «Вконтакте» посты, в которых грубо высказывался про президента и правительство

В Курске комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала подростка на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Как сообщает «Медиазона», парень размещал в «Вконтакте» посты, в которых грубо высказывался про президента и правительство.Курянин же со штрафом не согласен и собирается обжаловать решение комиссии.К слову, это не первый штраф для молодого человека. 21 ноября подростка оштрафовали на 1000 рублей за демонстрацию нацистской символики. С помощью компьютерного монтажа парень внёс некоторые изменения в мультфильм «Том и Джерри». На теле кота он разместил красный флаг со свастикой, а на месте мыши – флаг с серпом и молотом. В финале видео Джерри побеждает Тома под звуки гимна СССР.