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В Курской области протестируют приложение для смартфонов, предупреждающее гаджетоманов о приближении автомобиля

Целевой аудиторией нового сервиса станут школьники и студенты, которые не расстаются со своими гаджетами даже по пути на учёбу
В Курской области протестируют приложение для смартфонов, предупреждающее гаджетоманов о приближении автомобиля

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Уткнувшиеся в смартфоны молодые люди в наушниках и капюшонах, увы, уже реальность нашего времени. Так они ходят по улицам, также их и переходят - и не всегда на зелёный сигнал и по «зебре». По вине таких гаджетоманов происходит самое большое количество ДТП с участием пешеходов, рассказывают в НП «Глонас» и НТИ «Автонет».

Чтобы как-то улучшить ситуацию, решено разработать новое приложение в смартфоне, которое, по вероятно, будет сразу же в нём предустановлено в рамках закона об отечественном ПО. Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходам со смартфонами или в наушниках о приближении автомобиля. Целевой аудиторией нового сервиса станут школьники и студенты, которые не расстаются со своими гаджетами даже по пути на учёбу.

Алгоритм сбора информации довольно сложный — система на базе искусственного интеллекта соберёт данные «умных» светофоров на расстоянии 100–200 метров об автомобильном движении, учтёт скорость автомобилей и погодные условия (гололёд или дождь), всё это обработает и выдаст уведомления прямо на экран смартфона со звуковым сопровождением. Таким образом, человек, который даже не смотрит на дорогу, будет предупреждён об опасности, например, когда автомобиль неожиданно выезжает из-за угла или приближается к нему.

Инвестиции в разработку нового сервиса составят 4-5 миллионов рублей, пишет журнал «За рулём». Тестировать систему начнут в конце этого года в Самаре, Волгограде, Томске, Тамбовской, Московской и Курской областях.

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