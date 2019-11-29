Эссе курского студента победило на Международном конкурсе в Японии
Студент из России стал обладателем Первой премии международного конкурса эссе в молодёжной категории впервые
Впервые обладателем Первой премии международного конкурса эссе в молодёжной категории стал студент из России. Международное признание получил студент факультета иностранных языков Курского государственного университета Илья Никитичев, который представил на форуме своё эссе на английском языке «Добрые души делают мир лучше».
Ежегодный форум Фонда мира Гои предоставляет собой платформу для учёных, активистов, дипломатов, политиков и широкой общественности. В этом году в Международном конкурсе эссе для молодых людей участвовало более 20 тысяч работ из 157 стран.