Эссе курского студента победило на Международном конкурсе в Японии

Студент из России стал обладателем Первой премии международного конкурса эссе в молодёжной категории впервые

В японском Токио прошёл двадцатый международный форум Фонда мира Гои. Там наградили обладателей Первых премий международного конкурса эссе для молодёжи на тему «Создание общества, полного доброты». Они получили награду министра образования Японии и представили свои идеи о том, как сделать современное общество добрее.Впервые обладателем Первой премии международного конкурса эссе в молодёжной категории стал студент из России. Международное признание получил студент факультета иностранных языков Курского государственного университета Илья Никитичев, который представил на форуме своё эссе на английском языке «Добрые души делают мир лучше».Ежегодный форум Фонда мира Гои предоставляет собой платформу для учёных, активистов, дипломатов, политиков и широкой общественности. В этом году в Международном конкурсе эссе для молодых людей участвовало более 20 тысяч работ из 157 стран.