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3,5 года колонии получила директор турфирмы, обманувшая 14 курян

Чтобы привлечь клиентов, она распространила информацию о продаже путёвок с большими скидками, но расплачиваться с туроператорами не спешила

3,5 года колонии получила директор турфирмы, обманувшая 14 курян

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Ленинский райсуд Курска вынес приговор гендиректору турфирмы. Женщину признали виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, с причинением значительного и крупного ущерба гражданину.

С марта 2017 года по июль 2018-го курянка являлась директором туристической фирмы. Чтобы привлечь клиентов, она распространила информацию о продаже путёвок с большими скидками и стала продавать туры по необоснованно заниженным ценам. Это привело к тому, что выехать к месту отдыха смогли лишь те покупатели, которые внесли оплату первыми. При этом бремя расходов за их поездки легло на последующих покупателей по принципу финансовой пирамиды.

Не имея реальной возможности расплатиться с туроператорами, директор фирмы врала клиентам, что их рейс якобы перенесли, обвиняла людей в несвоевременной подаче документов для оформления визы, либо в том, что сами покупатели отказывались от поездки.

Таким способом ей удалось завладеть деньгами 14 курян на общую сумму 1 миллион 700 тысяч рублей.

Теперь ближайшие 3,5 года бизнеследи проведёт в исправительной колонии общего режима. Также с неё взыскана сумма причинённого клиентам турфирмы ущерба.

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