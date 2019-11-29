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Курский губернатор подписал закон о контроле за соблюдением трудового законодательства

Он направлен на обеспечение соблюдения трудового законодательства, в том числе прав работников областных и муниципальных образовательных организаций
Курский губернатор подписал закон о контроле за соблюдением трудового законодательства

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Губернатор Курской области подписал принятый областной Думой закон «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

Проект разработан на основании предложения областной прокуратуры. Он регулирует деятельность исполнительных органов власти области и органов местного самоуправления по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений трудового законодательства в подведомственных им организациях, пояснили в ведомстве.

Наличие такого закона предусмотрено федеральным законодательством. Он направлен на обеспечение соблюдения трудового законодательства, в том числе прав работников областных и муниципальных образовательных организаций.
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