Курский губернатор подписал закон о контроле за соблюдением трудового законодательства
Он направлен на обеспечение соблюдения трудового законодательства, в том числе прав работников областных и муниципальных образовательных организаций
Проект разработан на основании предложения областной прокуратуры. Он регулирует деятельность исполнительных органов власти области и органов местного самоуправления по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений трудового законодательства в подведомственных им организациях, пояснили в ведомстве.
Наличие такого закона предусмотрено федеральным законодательством. Он направлен на обеспечение соблюдения трудового законодательства, в том числе прав работников областных и муниципальных образовательных организаций.