Курский губернатор подписал закон о контроле за соблюдением трудового законодательства

Он направлен на обеспечение соблюдения трудового законодательства, в том числе прав работников областных и муниципальных образовательных организаций

Губернатор Курской области подписал принятый областной Думой закон «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».Проект разработан на основании предложения областной прокуратуры. Он регулирует деятельность исполнительных органов власти области и органов местного самоуправления по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений трудового законодательства в подведомственных им организациях, пояснили в ведомстве.Наличие такого закона предусмотрено федеральным законодательством. Он направлен на обеспечение соблюдения трудового законодательства, в том числе прав работников областных и муниципальных образовательных организаций.