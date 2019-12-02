В курском Пенфонде рассказали о федеральной социальной доплате к пенсии

На 2020 год Курской областной Думой установлен прожиточный минимум пенсионера в целях установления федеральной социальной доплаты к пенсии неработающего пенсионера – 8600 рублей в месяц

На 2020 год Курской областной Думой установлен прожиточный минимум пенсионера в целях установления федеральной социальной доплаты к пенсии неработающего пенсионера – 8600 рублей в месяц (Закон Курской области от 10.09.2019 г. №66-ЗКО).В 2019 году на территории нашего региона действует аналогичный размер прожиточного минимума пенсионера в целях установления федеральной социальной доплаты к пенсии (далее – прожиточного минимума пенсионера).Право на социальную доплату имеют неработающие пенсионеры, проживающие на территории Российской Федерации, если общая сумма их материального обеспечения, в которое кроме размера пенсий входят и другие выплаты, указанные ниже, не превышает установленный в регионе прожиточный минимум пенсионера.Напоминаем, процедура установления доплаты впервые носит заявительный характер (единоразовый). Для установления социальной доплаты необходимо обратиться в учреждение Пенсионного фонда по месту получения пенсии для подачи заявления об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии с документами, удостоверяющими личность и подтверждающими факт прекращения трудовой деятельности. Доплата устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней.Внимание! Гражданам, которые ранее обращались с таким заявлением либо с заявлением об установлении пенсии с отметкой о назначении федеральной социальной доплаты в случае, если общая сумма материального обеспечения не достигнет величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ, а также неработающим пенсионерам, получающим федеральную социальную доплату в текущем году, переоформлять заявление не требуется.В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в редакции Федерального закона от 19.12.2016 г. №453-ФЗ) при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:1) страховых, государственных и накопительных пенсий;2) срочной пенсионной выплаты;3) ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);4) дополнительного материального (социального) обеспечения;5) иных мер социальной поддержки (помощи), установленных в Курской области в денежном выражении, за исключением единовременных.Размеры социальных доплат к пенсии подлежат пересмотру в случаях изменения величины прожиточного минимума, изменения размера пенсий, срочной пенсионной выплаты, дополнительного материального (социального) обеспечения, размеров ежемесячных денежных выплат (включая стоимость набора социальных услуг) и иных мер социальной поддержки (помощи), в том числе компенсационных выплат на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.По состоянию на 1 октября 2019 года федеральную социальную доплату получают более 43 тысяч жителей Курской области.Напоминаем, что с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат производится сверх прожиточного минимума пенсионера (Федеральный закон от 01.04.2019 г. №49-ФЗ). Общая сумма материального обеспечения пенсионера сначала доводится социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера, исходя из проиндексированного размерапенсии за предыдущий год, а затем повышается на суммы, приходящиеся от индексаций пенсии и ежемесячной денежной выплаты (при её наличии у получателя) текущего года.Пример. Размер пенсии в составе материального обеспечения пенсионера в 2019 году – 7000 руб. Увеличение размера пенсии в 2020 году на 6,6% составит 462 руб., таким образом, материальное обеспечение пенсионера увеличится на 462 руб. и составит в 2020 году 9062 руб., против 8600 руб. - установленной величины прожиточного минимумаПроцедура установления доплаты впервые носит заявительный характер (единоразовый). Для установления федеральной социальной доплаты необходимо обращаться в любое учреждение Пенсионного фонда.