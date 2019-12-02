МЧС снова предупреждает курян о гололедице

Прогноз погоды на сегодня

На курских дорогах снова гололёд. В Курской области сегодня по прогнозу местного Гидрометцентра ожидается переменная облачность без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, порывы будут достигать 8-13 м/с. Температура воздуха составит от 4 º мороза до 1º тепла.





При гололёде спасатели советуют автомобилистам не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения, поскольку это может привести к заносу.





Пешеходам спасатели рекомендуют передвигаться осторожно, ступая на всю подошву, а при падении группироваться.