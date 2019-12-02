  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

МЧС снова предупреждает курян о гололедице

Прогноз погоды на сегодня 

Читайте также

На курских дорогах снова гололёд. В Курской области сегодня по прогнозу местного Гидрометцентра ожидается переменная облачность без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, порывы будут достигать  8-13 м/с. Температура воздуха составит от 4 º мороза до 1º тепла.  


При гололёде спасатели советуют автомобилистам не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения, поскольку это может привести к заносу.


Пешеходам спасатели рекомендуют передвигаться осторожно, ступая на всю подошву, а при падении группироваться.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Mail.ru Group и «Россети Центр» будут сотрудничать в сфере внедрения цифровых технологий

Менее 1,5% курян получают зарплату больше 100 тысяч рублей

Снегопад и гололёд прогнозируют в Курской области

В регионе продолжается кампания по установке пожарных дымоизвещателей

В Курске открылся Западный отдел полиции

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске