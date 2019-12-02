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Лента новостей / В регионе

Кандидатам в советники курский мэр предложил написать эссе и подготовить проект

На выходных Виктор Карамышев встретился с кандидатами

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Курский мэр продолжает выбирать общественных советников. Желающих очень много. 


30 ноября в «Точке кипения» ЮЗГУ Виктор Карамышев встретился с кандидатами. Глава города рассказал о том, как строится работа администрации и о проблемах, которые приходиться решать, ответил на все вопросы, которые интересовали кандидатов в общественные советники. 


Чтобы выбрать из армии претендентов Виктор Карамышев предложил всем написать небольшое сочинение  на тему «Чем я могу быть полезен Курску и его главе». На это градоначальник отвёл три дня. От тех, кто справится,  ждут презентацию проекта для реализации его в Курске. На эту работу  отводится 2 недели.


Всё проекты мэр изучит лично и лично встретится с авторами самых интересных. После чего и сделает окончательный выбор.

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