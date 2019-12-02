Кандидатам в советники курский мэр предложил написать эссе и подготовить проект

На выходных Виктор Карамышев встретился с кандидатами

Курский мэр продолжает выбирать общественных советников. Желающих очень много.





30 ноября в «Точке кипения» ЮЗГУ Виктор Карамышев встретился с кандидатами. Глава города рассказал о том, как строится работа администрации и о проблемах, которые приходиться решать, ответил на все вопросы, которые интересовали кандидатов в общественные советники.





Чтобы выбрать из армии претендентов Виктор Карамышев предложил всем написать небольшое сочинение на тему «Чем я могу быть полезен Курску и его главе». На это градоначальник отвёл три дня. От тех, кто справится, ждут презентацию проекта для реализации его в Курске. На эту работу отводится 2 недели.





Всё проекты мэр изучит лично и лично встретится с авторами самых интересных. После чего и сделает окончательный выбор.