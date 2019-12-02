Роман Старовойт анонсировал горячую линию по проблемам в курских школах и детсадах
Туда можно сообщить о поборах, конфликтах с работниками и плохом оснащении классов
"Вы мне много пишете по поводу незаконных поборов в образовательных учреждениях, конфликтах с работниками, плохом оснащении классов. Несколько пользователей мне предложили создать горячую линию по этим вопросам. Отличная идея!", - написал глава региона на своей странице "ВКонтакте".
Линию запустили на базе областного и городского комитетов образования. Номер телефона для жителей области 70-05-86, горожане могут звонить по номеру 58-54-76. Звонки принимаются по рабочим дням с 9 утра до 6 вечера.
"Если возникнут трудности со связью — пишите в комментарии. Будем постепенно отлаживать механизм работы", - добавил Роман Старовойт.