Роман Старовойт анонсировал горячую линию по проблемам в курских школах и детсадах

Туда можно сообщить о поборах, конфликтах с работниками и плохом оснащении классов

Поборам в курских школах и детских садах решили положить конец. Роман Старовойт на своей странице в соцсети анонсировал запуск специальной горячей линии. Туда же можно сообщить также о конфликтах с работниками и плохом оснащении классов, отметил губернатор."Вы мне много пишете по поводу незаконных поборов в образовательных учреждениях, конфликтах с работниками, плохом оснащении классов. Несколько пользователей мне предложили создать горячую линию по этим вопросам. Отличная идея!", - написал глава региона на своей странице "ВКонтакте".Линию запустили на базе областного и городского комитетов образования. Номер телефона для жителей области 70-05-86, горожане могут звонить по номеру 58-54-76. Звонки принимаются по рабочим дням с 9 утра до 6 вечера."Если возникнут трудности со связью — пишите в комментарии. Будем постепенно отлаживать механизм работы", - добавил Роман Старовойт.