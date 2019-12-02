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В Курске историческое здание мужской классической гимназии передали краеведческому музею

До 2023 года объект планируется реконструировать
В Курске историческое здание мужской классической гимназии передали краеведческому музею

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Собственник, электроаппаратный завод, освобождает помещение бывшей мужской классической гимназии и передает его в безвозмездное пользование областному краеведческому музею. До 2023 года объект планируется реконструировать. Стоимость работ – порядка полутора миллиардов рублей, сообщает телеканал "ТАКТ".

Каменное здание мужской классической гимназии было возведено в 1842 году по проекту архитектора Александра Брюлова, брата знаменитого художника. Принимал работу лично император Николай Первый.

Ирина Трубинова, старший научный сотрудник отдела истории областного краеведческого музея: «Просуществовав до октябрьской  революции 1917 года, оно было передано под четвертую школу имени Ленина. А потом детей выселили. И здесь была школа для артиллеристов. Потом здание пострадало в годы войны, а в 1945 году было передано электроаппаратному заводу. Стране было необходимо  низковольтное оборудование для черной металлургии. Проект курировал сам Берия, поэтому все было сделано в кратчайшие сроки».

В бывшем актовом зале гимназии уже мало что напоминает о производстве, но и от той роскоши, которая была здесь до революции, тоже ничего не осталось. Пустовать здание будет не очень долго - отмечают областные чиновники. Главный архитектор региона рассказывает о том, что предстоит сделать.

Сергей Чернов, главный архитектор Курской области: «Подготовлено техническое задание на разработку научно-проектной документации по приспособлению здания мужской классической гимназии для современного использования. Для размещения областного краеведческого музея. Работа предстоит сложная, потому как много ограничений в плане соблюдения законодательства об охране историко-культурного наследия. При проектировании нужно будет соблюдать все СНиПы и технические регламенты».

Несмотря на сложности, проектную документацию планируется разработать в сжатые сроки. Далее – начало работ.

Алексей Смирнов, заместитель губернатора Курской области: «Уже получили одобрение на то, что из федерального бюджета будут выделены средства в качестве софинансирования этих  работ. Если все пойдет по плану, а мы все для этого сделаем, то сами работы мы начнем в конце 2020 года. С тем, чтобы уже к 2023 музей функционировал в полном объеме. Кроме того, здесь есть корпус завода, который также передается в безвозмездное пользование, и мы начинаем проектирование панорамы Курской битвы. Я думаю, что министерство культуры поддержит нас и в этом вопросе».

Ориентировочная стоимость работ по реконструкции здания классической мужской гимназии и переселению туда областного краеведческого музея составляет порядка полутора миллиардов рублей.

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