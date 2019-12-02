ТАКТ". В случае возникновения пожара, прибор разбудит всех обитателей, с тем, чтобы оперативно устранить возгорание, или же вовремя покинуть помещение, спасая тем самым свои жизни. Для Курской области проблема гибели людей на пожарах в этом году стоит особенно остро.В ходе последнего рейда, который прошел в Курском районе, дымоизвещатели были установлены в 20 в домах многодетных семей, сообщает телеканал "
Дмитрий Демьяненко, заместитель начальника главного управления МЧС по Курской области: «Только за прошедшую неделю на пожарах в Курской области погибло 6 человек. Также в текущем году зарегистрировано три случая массовой гибели детей на пожарах. Всего погибло 8 детей. В связи с этим, главным управлением МЧС по Курской области, совместно с профильными социальными комитетами, органами местного самоуправлениями, полицией, проводится ряд комплексных мероприятий по недопущению возникновения пожаров».
Для того чтобы профилактические мероприятия были еще эффективнее, Совет отцов, который действует при уполномоченном по правам ребенка в Курской области, и реализует акцию по бесплатной установке дымоизвещателей.
Сергей Сухачев, председатель Совета отцов Курского района: «Эти акции мы проводим регулярно. Стараемся как можно больше охватить семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание многодетным семьям».
Всего на территории Курской области насчитывается свыше 10 тысяч многодетных семей, из них около 4 тысяч находятся в сложной жизненной ситуации.
В регионе продолжается кампания по установке пожарных дымоизвещателей
В ходе последнего рейда, который прошел в Курском районе, дымоизвещатели были установлены в 20 в домах многодетных семей