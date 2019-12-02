В Курске открылся Западный отдел полиции

Подразделение будет обслуживать микрорайон КЗТЗ, где проживает более 55 тысяч человек

С 1 декабря в Курске начал работу новый отдел полиции «Западный», расположенный на улице Ерёмина, 7.Сегодня состоялось торжественное открытие, в котором приняли участие начальник регионального УМВД генерал–майор полиции Виктор Косарев, мэр города Виктор Карамышев и председатель Курского городского Собрания Алла Чертова.Подразделение будет обслуживать микрорайон КЗТЗ, где проживает более 55 тысяч человек. Там работают 7 общеобразовательных школ, 3 учреждения здравоохранения, оздоровительные лагеря урочища Моква, промышленные предприятия и более 15 крупных объектов торговли.До этого, в течение четырёх лет в том же здании работал пункт полиции в составе большого Сеймского отдела. Для граждан это было не совсем удобно. В пункте не было подразделения по вопросам миграции, отсутствовала канцелярия, поэтому справки и другие документы жители микрорайона не могли получить рядом с домом, отмечают в городском УМВД.В этом году на территории, которую будет обслуживать Западный отдел полиции, снизилось общее количество преступлений, но возросло количество тяжких эпизодов. Статус полноценного отдела полиции позволит более эффективно контролировать криминогенную обстановку в округе и оперативно реагировать на совершаемые преступления.В Западном отделе будут работать 75 сотрудников полиции. Это подразделения уголовного розыска, служба участковых уполномоченных полиции и подразделение по делам несовершеннолетних, Дежурная часть и другие.На территории отдела функционируют 3 опорных участковых пункта, куда куряне смогут прийти за помощью или подать заявление.