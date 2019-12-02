В Курске открылся Западный отдел полиции
Подразделение будет обслуживать микрорайон КЗТЗ, где проживает более 55 тысяч человек
Сегодня состоялось торжественное открытие, в котором приняли участие начальник регионального УМВД генерал–майор полиции Виктор Косарев, мэр города Виктор Карамышев и председатель Курского городского Собрания Алла Чертова.
Подразделение будет обслуживать микрорайон КЗТЗ, где проживает более 55 тысяч человек. Там работают 7 общеобразовательных школ, 3 учреждения здравоохранения, оздоровительные лагеря урочища Моква, промышленные предприятия и более 15 крупных объектов торговли.
До этого, в течение четырёх лет в том же здании работал пункт полиции в составе большого Сеймского отдела. Для граждан это было не совсем удобно. В пункте не было подразделения по вопросам миграции, отсутствовала канцелярия, поэтому справки и другие документы жители микрорайона не могли получить рядом с домом, отмечают в городском УМВД.
В этом году на территории, которую будет обслуживать Западный отдел полиции, снизилось общее количество преступлений, но возросло количество тяжких эпизодов. Статус полноценного отдела полиции позволит более эффективно контролировать криминогенную обстановку в округе и оперативно реагировать на совершаемые преступления.
В Западном отделе будут работать 75 сотрудников полиции. Это подразделения уголовного розыска, служба участковых уполномоченных полиции и подразделение по делам несовершеннолетних, Дежурная часть и другие.
На территории отдела функционируют 3 опорных участковых пункта, куда куряне смогут прийти за помощью или подать заявление.