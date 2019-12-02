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Mail.ru Group и «Россети Центр» будут сотрудничать в сфере внедрения цифровых технологий

Стороны будут взаимодействовать в реализации проектов по внедрению в корпоративные и бизнес-процессы «Россети Центр» цифровых технологий, включая большие данные, промышленный интернет, искусственный интеллект, компоненты робототехники и сенсорики

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Mail.ru Group и ПАО «МРСК Центра» — управляющая организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работает под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») — подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно достигнутым договоренностям, стороны будут взаимодействовать в реализации проектов по внедрению в корпоративные и бизнес-процессы «Россети Центр» цифровых технологий, включая большие данные, промышленный интернет, искусственный интеллект, компоненты робототехники и сенсорики, системы распределенного реестра, технологии виртуальной и дополненной реальности.

Павел Гонтарев, управляющий директор Mail.ru Цифровые Технологии: «Мы рады подключиться к работе над цифровой трансформацией наших партнеров из “Россети Центр”. Mail.ru Group накопила существенную экспертизу в цифровизации бизнеса: совместив наши передовые технологии с возможностями опытного индустриального игрока, мы вместе сможем реализовывать проекты федерального масштаба».

Игорь Маковский, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» — управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «Соглашение о сотрудничестве с Mail.ru Group открывает принципиально новую страницу в области взаимодействия компаний электросетевого комплекса и лидера отечественного IT-рынка и выводит это взаимодействие на качественно новый уровень. Возможность системно и масштабно применять в корпоративных и технологических процессах уникальные технологические разработки этой компании позволит нам максимально эффективно, качественно и результативно решать ключевую задачу ближайшего десятилетия – реализовывать концепцию цифровой трансформации».

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