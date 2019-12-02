Подпольный цех в Курской области делал 10 тысяч бутылок алкоголя в час

Поддельную водку делали около сельсовета

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Курской области пресекли деятельность нелегального цеха по производству фальсифицированного алкоголя.Производство и складские помещения находились в промышленных зонах Курска и области. В частности, в селе Рышково Курского района, около здания местной администрации.Полицейские обнаружили автоматическую линию мощностью 10 тысяч бутылок в час, более 240 тысяч бутылок с алкоголем, свыше 77 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, более 175 тысяч федеральных специальных марок с признаками подделки, комплектующие материалы, а также грузовик с полуприцепом, в котором находилась готовая к реализации алкогольная продукция, сообщили в региональном УМВД.Возбуждены уголовные дела.