За прошедшую неделю пневмонией заболели 187 курян

Эпидемии нет. Цциркулируют негриппозные респираторные вирусы

За прошедшую неделю 187 курян заболели пневмонией. В 96,8% течение заболевания соответствует средней степени тяжести, чаще болеют дети 3-14 лет (33,5%). При этом эпидемии внебольничных пневмоний нет, отмечают в региональном комитете здравоохранения. Специалисты еженедельно проводят мониторинг ситуации, среди жителей региона циркулируют негриппозные респираторные вирусы.За неделю зарегистрировано чуть более 6 тысяч случаев ОРВИ, 81% заболевших из них - дети. Этот показатель ниже эпидемического порога более чем на 30%. Заболеваемость ОРВИ в Курской области сохраняется на неэпидемическом уровне, грипп не регистрируется, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Продолжается прививочная кампания против гриппа. Поступила очередная партия вакцин. Уже привито свыше 416 тысяч человек, это 38,6% от численности населения региона.В Роспотребнадзоре отмечают, что пик заболеваемости респираторными инфекциями, как правило, приходится на январь-февраль, а заболеваемость гриппом в настоящий момент не регистрируется, поэтому сейчас подходящее время, чтобы сделать прививку.