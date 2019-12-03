За прошедшую неделю пневмонией заболели 187 курян
Эпидемии нет. Цциркулируют негриппозные респираторные вирусы
За неделю зарегистрировано чуть более 6 тысяч случаев ОРВИ, 81% заболевших из них - дети. Этот показатель ниже эпидемического порога более чем на 30%. Заболеваемость ОРВИ в Курской области сохраняется на неэпидемическом уровне, грипп не регистрируется, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Продолжается прививочная кампания против гриппа. Поступила очередная партия вакцин. Уже привито свыше 416 тысяч человек, это 38,6% от численности населения региона.
В Роспотребнадзоре отмечают, что пик заболеваемости респираторными инфекциями, как правило, приходится на январь-февраль, а заболеваемость гриппом в настоящий момент не регистрируется, поэтому сейчас подходящее время, чтобы сделать прививку.