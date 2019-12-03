На борьбу со снегом в Курске вышли 57 единиц техники

В резерве ещё 23 снегоуборочные машины, готовые в любую минуту выйти на расчистку дорог

Прогнозы курских синоптиков оправдались - сегодня в регионе начался снегопад. На борьбу со снего в столице Соловьиного края вышли 57 единиц техники, среди них 36 комбинированных дорожных машин и 17 погрузчиков. Рабочая смена у курских дорожников началась ещё ночью. Чистить обещают не только проезжую часть, но и тротуары и пешеходные переходы.В резерве также 23 единицы снегоуборочной техники, которая в любой момент готова выехать на дороги, отмечают в курской администрации.