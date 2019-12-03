В Курске торжественно закрыли Год театра встречей со столичными актерами

ТАКТ". Ярким это событие помогли сделать гости из театра Российской армии. Его главный режиссер оценил трепетное отношение курян к театральному искусству.В Курском государственном драматическом театре им. А.С. Пушкина торжественно провели Год театра, а также подвели итог фестиваля «Авансцена», сообщает телеканал "
Борис Морозов, главный режиссер Центрального академического театра Российской армии: «Мы очень благодарны курянам за то, что пригласили завершить ваш интереснейший фестиваль. В его рамках я встречался с театральной общественностью, где понял, что в городе любят и ценят театр. Интересуются им. А еще я оценил сцену Курского драматического театра. Она большая. Мы можем и должны дружить. Мы можем приезжать сюда со спектаклями для большой сцены, а также принимать ваши спектакли на самой большой в Европе сцене».
Столичные актеры продемонстрировали курскому зрителю спектакль «Завещание целомудренного бабника». В нем всего четыре роли, но зато все главные.
Андрей Бадулин, режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии: «Театр всегда начинается с драматургии. Для того, чтобы спектакль получился, нужна хорошая драматургия. Нам повезло – в руки попала замечательная пьеса украинского драматурга Анатолия Крыма, которая называется «Завещание целомудренного бабника. Вещь очень интересная, потому что это еще одна из версий истории бессмертного Дон Жуана. И здесь очень интересен взгляд драматурга, он представляет совершенно новое прочтение истории этого великого грешника».
Дон Жуан готовится к смерти и приглашает священника для исповеди. Эта исповедь навсегда меняет жизнь священнослужителя, роль которого исполняет Роман Богданов.
Роман Богданов, актер Центрального академического театра Российской армии: «Этот человек сломанный. У кого-то в жизни происходит все хорошо в любви, а у кого-то вот случаются такие моменты. Он уходит в монастырь, и судьба дает ему шанс, он попадает к величайшему человеку. И так выходит, что этот величайший человек заражает его вот этим рвением к любви, к отношениям».
Этот спектакль – телеграмма в зрительный зал, говорят столичные гости. История о том, что жить без любви нельзя и что в любви нельзя ничего откладывать на завтра.
Свою любовь к театру не откладывают на потом куряне. В этом году Курский драмтеатр попал в список «Forbes», как один из самых посещаемых в России.
В Курске торжественно закрыли Год театра встречей со столичными актерами
В Курском государственном драматическом театре им. А.С. Пушкина торжественно провели Год театра, а также подвели итог фестиваля «Авансцена»