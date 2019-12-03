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В Курске основали фестиваль-конкурс «Гордость соловьиного края»

Двухневный конкурс – это лишь первый этап фестиваля. Второй запланирован на март следующего года
В Курске основали фестиваль-конкурс «Гордость соловьиного края»

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Первый Всероссийский фестиваль детского и молодежного творчества «Гордость соловьиного края» открывается музыкальной театрализованной постановкой по мотивам героического эпоса «Слово о полку Игореве». Тема патриотизма  – основная на творческом мероприятии.  К выступлению готовится ансамбль эстрадного танца «Хамелеон».

Вероника Трофимова, участник фестиваля: «У меня настроение радостное. Мы все рады, что здесь выступаем. И мы любим очень выступать. Мы ездили в Воронеж, в Санкт-Петербург, в Сочи, в Казань скоро собираемся».

Юлия Рюмшина, хореограф центра танца «Хамелеон»: «Первый раз принимаем участие. Очень волнительно. Чувствуем на себе ответственность. Хочется представить нашу Курскую область достойно, с лучшей стороны. Хочется показать талантливых детей. Сегодня у нас будет патриотический номер, посвященный нашим космонавтам».

Волнение участников и художественных руководителей объяснимо – фестиваль новый, а конкурсное жюри представлено известными личностями в искусстве. Председательствует курянин, лауреат премии Тэффи, режиссер цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Руслан Ганеев. Отмечает – предложение возглавить жюри принял сразу же.

Руслан Ганеев, председатель конкурсного жюри, режиссер цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре: «Во-первых, Курский край очень богат талантами, а во-вторых, детям надо помогать. Если бы не эти фестивали и конкурсы, то я бы не стал тем, кем являюсь. Я поднимался за счет фестивалей и конкурсов».

Оценивает выступления юных дарований также педагог-репетитор Большого театра  Эльвира Дроздова. Для того чтобы приехать в Курск ей пришлось отпрашиваться с работы.

Эльвира Дроздова, член конкурсного жюри, педагог-репетитор Большого театра: «Для меня это большая честь, так как это проводится в первый раз, и это значимо для Курска,  для мальчишек и девчонок, которые будут сегодня участвовать. Я неоднократно была в жюри.  Каждый раз мы оценивали по качествам, по творчеству, по данным. Тот, кто лучше – тот и лидер. Я не думаю, что мы будем очень строги, но и объективность нужна в этом деле».

Творческие коллективы и индивидуальные исполнители из Московской, Тульской и Орловской областей демонстрируют свои таланты на протяжении двух дней. Конкурсных номинаций четыре - вокальное творчество, хореография,  художественное чтение и театральное искусство. Организаторы отмечают – постарались сделать такой фестиваль-конкурс, которого в Курске еще не было.

Ольга Болдырева, руководитель проекта «Гордость соловьиного края»: «Мы хотели вернуться немножко назад. На 20 лет назад, когда только появились первые проекты всероссийских и международных конкурсов. Когда было открытие и закрытие. Когда были большие гала-концерты, были конкурсы многожанровые. И нам очень хочется, чтобы наши дети не просто получали призы и дипломы, а все-таки они старались, учились и совершенствовались».

Двухневный конкурс – это лишь первый этап фестиваля. Второй запланирован на март следующего года, сообщает телеканал "ТАКТ". Он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  По итогам двух конкурсов состоится гала - концерт с награждением и вручением главного приза. 

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