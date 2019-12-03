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Лента новостей / В регионе / Происшествия

На «пьяной дороге» массовое ДТП

Проезд по этому участку в зимнее время запрещён

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С наступлением снегопада стартовала традиционная курская забава - катания по «пьяной дороге». Той самой, которую наряду с другими, похожими участками на зиму перекрыли

Со стороны улицы Семеновской «кирпич» висит, но автомобилистов это не смущает. При въезде на «пьяную дорогу» доброжелатели выставили знак аварийной остановки и оранжевый конус. Но курские поклонники зимнего дрифта не из слабаков. Жаль только, что погода не на их стороне. 

Как результат - массовая авария с участием автомобиля службы такси.




ФОТО - АВТОКАДР_46


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