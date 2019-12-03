на зиму перекрыли.С наступлением снегопада стартовала традиционная курская забава - катания по «пьяной дороге». Той самой, которую наряду с другими, похожими участками
Со стороны улицы Семеновской «кирпич» висит, но автомобилистов это не смущает. При въезде на «пьяную дорогу» доброжелатели выставили знак аварийной остановки и оранжевый конус. Но курские поклонники зимнего дрифта не из слабаков. Жаль только, что погода не на их стороне.
Как результат - массовая авария с участием автомобиля службы такси.
ФОТО - АВТОКАДР_46
На «пьяной дороге» массовое ДТП
Проезд по этому участку в зимнее время запрещён