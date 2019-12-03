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Знаток «Что? Где? Когда?» на форуме в Курске обсудит популяризацию предпринимательства

9 декабря в Курске состоится итоговый форум для участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства»
Знаток «Что? Где? Когда?» на форуме в Курске обсудит популяризацию предпринимательства

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9 декабря в ТЦ «МегаГРИНН» состоится итоговый форум для участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Среди гостей мероприятия — магистр игры «Что? Где? Когда?», четырёхкратный обладатель приза «Хрустальная сова» Максим Поташёв.

Спикеры форума обсудят итоги первого года реализации в Курской области нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участники узнают, что необходимо учесть начинающему предпринимателю на старте своего дела, какими личными качествами нужно обладать для успешного развития бизнеса. 

Также состоится награждение победителей ежегодного конкурса «Лучший экспортёр года», регионального этапа V Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года», регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2019». 

Вход на мероприятие только по предварительной электронной регистрации на сайте cpp46.ru

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