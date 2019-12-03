Из курского «Авангарда» из-за введения потолка зарплат массово уходят футболисты

Накануне в клубе объявили, что в связи с сокращением бюджета вводится потолок зарплат

Лучший бомбардир курского «Авангарда» Роман Минаев и ещё два игрока расторгли контракты с клубом.Накануне в команде объявили, что в связи с сокращением бюджета вводится потолок зарплат.Лучший бомбардир «Авангарда» в этом сезоне Роман Минаев, забивший 6 голов в первенстве ФНЛ, 2 декабря отказался принимать новые условия и покинул клуб с официальной формулировкой «по обоюдному согласию сторон».Сегодня стало известно, что нападающий Артём Федчук и полузащитник Илья Кубышкин также покинули стан «сине-белых» и стали свободными агентами. Федчук провёл в нынешнем сезоне 17 матчей, забив 4 гола. На счету Кубышкина 2 мяча в 17 встречах. Оба провели в команде два сезона.После 25 сыгранных в ФНЛ туров «Авангард» набрал 27 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.В клубе пока не комментируют финансовую ситуацию.