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В Курске отловом бродячих собак займётся «Спецавтобаза»

Предприятие даже организовало соответствующий отдел с дополнительным штатом специалистов
В Курске отловом бродячих собак займётся «Спецавтобаза»

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В Курске отловом бродячих собак займётся «Спецавтобаза по уборке Курска». Городской комитет ЖКХ заключил очередной муниципальный контракт на отлов бездомных животных. Срок исполнения – до конца года, пишут «Городские известия». Предприятие по решению совета директоров ввело дополнительную функцию в части отлова безнадзорных животных и организовало соответствующий отдел с дополнительным штатом специалистов, отвечающих требованиям федерального закона. 

Кроме того, на участке «Спецавтобазы» построили новые вольеры в дополнение к тем, что уже есть в деревне Чаплыгино, но до конца года находятся в аренде у подрядчика, который занимается отловом бродячих собак в других муниципалитетах региона.

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