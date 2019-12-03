Предприятие даже организовало соответствующий отдел с дополнительным штатом специалистов

В Курске отловом бродячих собак займётся «Спецавтобаза по уборке Курска». Городской комитет ЖКХ заключил очередной муниципальный контракт на отлов бездомных животных. Срок исполнения – до конца года, пишут «Городские известия». Предприятие по решению совета директоров ввело дополнительную функцию в части отлова безнадзорных животных и организовало соответствующий отдел с дополнительным штатом специалистов, отвечающих требованиям федерального закона.Кроме того, на участке «Спецавтобазы» построили новые вольеры в дополнение к тем, что уже есть в деревне Чаплыгино, но до конца года находятся в аренде у подрядчика, который занимается отловом бродячих собак в других муниципалитетах региона.