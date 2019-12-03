В курской администрации рассказали, куда звонить, если "управляйки" не чистят снег

Снег на трассах в Курской области убирают 153 единицы техники

Ночью и утром на автодорогах регионального значения работало 137 единиц техники - это КамАЗы, тракторы, бульдозеры и другие, сообщили в региональном комитете транспорта и автомобильных дорог. Для посыпки улиц использовано более 2 тысяч тонн противогололёдных материалов.На федеральные трассы вышли 16 единиц техники, там рассыпано 550 тонн противогололёдных материалов.В Курске ночью для уборки снега с проезжей части и обработки песко-соляной смесью основных магистралей выехали 57 единиц техники. Работы продолжаются, чистятся также тротуары и пешеходные переходы.Кроме того, на базе Центральной диспетчерской службы города Курска заработал оперативный центр, который осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации на городских дорогах.Как пояснил заместитель главы города Василий Волобуев, по действующим нормативам, при выпадении осадков равных или не превышающих среднемесячные значения, на уборку снега с проезжей части по магистральным улицам отводится 4-5 часов, по второстепенным - 24 часа.При выпадении длительных, интенсивных осадков, превышающих среднемесячную норму, дорожники переходят на усиленный режим работы. В этом случае коммунальные службы за 5 часов должны справиться с уборкой снега на магистральных улицах, а на второстепенных – за 48 часов.Сейчас ряд управляющих компаний приступил к уборке снега во дворах домов, в первую очередь очищаются пешеходные дорожки. Сотрудники госжилинспекции уже сегодня во время внеплановых проверок при необходимости указывают "управляйкам" на обязательность незамедлительных мер по очистке тротуаров и дорог от снега.По вопросам уборки снега во дворах следует обратиться в свою управляющую компанию, поясняют в администрации. Если же коммунальщики не спешат убирать снег – стоит звонить по телефону жилинспекции: 74-70-42.