К 100-летию курского журналиста в Москве установили мемориальную доску
Большую часть своей деятельности Лев Толкунов трудился в столице
В церемонии открытия приняла участие руководитель Представительства Курской области при Правительстве Евгения Михайленко. Она обратилась к почитателям таланта журналиста с посланием от Романа Старовойта, в котором отмечается, что куряне гордятся таким земляком.
Лев Толкунов отдал журналистике более 30 лет жизни. Проработал порядка 15 лет в «Правде», около 7 лет был председателем правления Агентства печати «Новости». 11 лет возглавлял одну из ведущих газет страны - «Известия».