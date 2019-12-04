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К 100-летию курского журналиста в Москве установили мемориальную доску

Большую часть своей деятельности Лев Толкунов трудился в столице
К 100-летию курского журналиста в Москве установили мемориальную доску

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В Москве в честь 100-летия со дня рождения политического и общественного деятеля, журналиста Льва Толкунова установили мемориальную доску. Она разместилась на доме в Гранатном переулке, где журналист жил в последние годы своей жизни. Большую часть своей деятельности Лев Толкунов трудился в столице, но родом он из Курской области, станция Букреевка.

В церемонии открытия приняла участие руководитель Представительства Курской области при Правительстве Евгения Михайленко. Она обратилась к почитателям таланта журналиста с посланием от Романа Старовойта, в котором отмечается, что куряне гордятся таким земляком.

Лев Толкунов отдал журналистике более 30 лет жизни. Проработал порядка 15 лет в «Правде», около 7 лет был председателем правления Агентства печати «Новости». 11 лет возглавлял одну из ведущих газет страны - «Известия».
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