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Из Курска теперь можно слетать на выходные в Сочи

Первый рейс состоится уже 28 декабря, а один комплект лыжного снаряжения на пассажира можно будет перевозить бесплатно
Из Курска теперь можно слетать на выходные в Сочи

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Из Курского аэропорта авиакомпания «РусЛайн» открывает новое направление полетов по маршруту «Курск-Сочи». Первый рейс состоится уже 28 декабря.

Полёты запланированы два раза в неделю - в пятницу и воскресенье. Расписание пока уточняется.

Перевозить пассажиров будут комфортабельные 50-местные канадские самолёты Bombardier CRJ-100/200. Стоимость билета в одну сторону - от 6 200 рублей.

Продажа билетов в Сочи уже открыта. Представители авиакомпании «РусЛайн» сообщают, что один комплект лыжного снаряжения на пассажира можно будет перевозить бесплатно.

Из Курска также продолжат осуществляться ежедневные авиарейсы в Москву и в Санкт-Петербург четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. 
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