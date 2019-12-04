Из Курска теперь можно слетать на выходные в Сочи
Первый рейс состоится уже 28 декабря, а один комплект лыжного снаряжения на пассажира можно будет перевозить бесплатно
Полёты запланированы два раза в неделю - в пятницу и воскресенье. Расписание пока уточняется.
Перевозить пассажиров будут комфортабельные 50-местные канадские самолёты Bombardier CRJ-100/200. Стоимость билета в одну сторону - от 6 200 рублей.
Продажа билетов в Сочи уже открыта. Представители авиакомпании «РусЛайн» сообщают, что один комплект лыжного снаряжения на пассажира можно будет перевозить бесплатно.
Из Курска также продолжат осуществляться ежедневные авиарейсы в Москву и в Санкт-Петербург четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.