Из Курска теперь можно слетать на выходные в Сочи

Первый рейс состоится уже 28 декабря, а один комплект лыжного снаряжения на пассажира можно будет перевозить бесплатно

Из Курского аэропорта авиакомпания «РусЛайн» открывает новое направление полетов по маршруту «Курск-Сочи». Первый рейс состоится уже 28 декабря.Полёты запланированы два раза в неделю - в пятницу и воскресенье. Расписание пока уточняется.Перевозить пассажиров будут комфортабельные 50-местные канадские самолёты Bombardier CRJ-100/200. Стоимость билета в одну сторону - от 6 200 рублей.Продажа билетов в Сочи уже открыта. Представители авиакомпании «РусЛайн» сообщают, что один комплект лыжного снаряжения на пассажира можно будет перевозить бесплатно.Из Курска также продолжат осуществляться ежедневные авиарейсы в Москву и в Санкт-Петербург четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.