Молодые ёлочки в Курской области взяли под усиленную охрану

За незаконную рубку трёх и более деревьев можно лишиться свободы

1 декабря в Курской области стартовал месячник по охране хвойных молодняков. Завершится он уже в новом году - 1 января.Усилено патрулирование участков с хвойными насаждениями. Лесная охрана совместно с сотрудниками полиции и Россельхознадзора дежурит на автодорогах федерального и регионального значения. Специалисты проверяют фитосанитарные и сопроводительные документы на транспортировку древесины, а также законность заготовки хвойных деревьев к новогодним праздникам.В администрации напоминают - штраф за незаконную рубку хвойного дерева для граждан составляет от 3 до 4 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель лесного законодательства обязан возместить вред, причинённый лесам, - порядка 2 тысяч рублей за одно дерево. За незаконную рубку трёх и более деревьев предусмотрена уже уголовная ответственность.Как отметили в комитете лесного хозяйства области, каждый желающий уже с середины декабря сможет приобрести новогоднее деревце. В этом году на специальных плантациях вырастили порядка 5 тысяч сосен.