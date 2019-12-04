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Молодые ёлочки в Курской области взяли под усиленную охрану

За незаконную рубку трёх и более деревьев можно лишиться свободы
Молодые ёлочки в Курской области взяли под усиленную охрану

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1 декабря в Курской области стартовал месячник по охране хвойных молодняков. Завершится он уже в новом году - 1 января. 

Усилено патрулирование участков с хвойными насаждениями. Лесная охрана совместно с сотрудниками полиции и Россельхознадзора дежурит на автодорогах федерального и регионального значения. Специалисты проверяют фитосанитарные и сопроводительные документы на транспортировку древесины, а также законность заготовки хвойных деревьев к новогодним праздникам.

В администрации напоминают - штраф за незаконную рубку хвойного дерева для граждан составляет от 3 до 4 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель лесного законодательства обязан возместить вред, причинённый лесам, - порядка 2 тысяч рублей за одно дерево. За незаконную рубку трёх и более деревьев предусмотрена уже уголовная ответственность.

Как отметили в комитете лесного хозяйства области, каждый желающий уже с середины декабря сможет приобрести новогоднее деревце. В этом году на специальных плантациях вырастили порядка 5 тысяч сосен.

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