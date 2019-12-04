В Курске отметили День неизвестного солдата
Ежегодно 3 декабря по всей стране вспоминают тех, чья судьба навечно осталась неизвестной для близких
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «На мой взгляд, это уникальная ситуация. Вряд ли ещё есть страны, где в таком формате вспоминаются защитники Родины».
Свои имена миллионы бойцов так и унесли с собой. В областном центре память воинов-победителей почтили на мемориале «Курская Дуга», сообщает телеканал "ТАКТ".
Тем, кто в 40-х плечом к плечу приближал Великую Победу - алые гвоздики и розы от первых лиц региона, кадет, юнармецев и представителей общественных организаций.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Необязательно оставлять своё имя в истории в качестве героя или защитника страны. Имя твоё может быть неизвестно, но подвиг должен жить вечно. Подвиг должен быть бессмертным».