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В Курске отметили День неизвестного солдата

Ежегодно 3 декабря по всей стране вспоминают тех, чья судьба навечно осталась неизвестной для близких
В Курске отметили День неизвестного солдата

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В годы Великой Отечественной войны по оценкам историков погибло более 25 миллионов советских солдат. Личности многих из них не удалось установить и по сей день. Однако подвиг ни одного воина не должен и не может быть забыт. Около 5 лет назад в российской истории появилась новая памятная дата - День неизвестного солдата. Ежегодно 3 декабря по всей стране вспоминают тех, чья судьба навечно осталась неизвестной для близких.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: «На мой взгляд, это уникальная ситуация. Вряд ли ещё есть страны, где в таком формате вспоминаются защитники Родины».

Свои имена миллионы бойцов так и унесли с собой. В областном центре память воинов-победителей почтили на мемориале «Курская Дуга», сообщает телеканал "ТАКТ".

Тем, кто в 40-х плечом к плечу приближал Великую Победу - алые гвоздики и розы от первых лиц региона, кадет, юнармецев и представителей общественных организаций.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Необязательно оставлять своё имя в истории в качестве героя или защитника страны. Имя твоё может быть неизвестно, но подвиг должен жить вечно. Подвиг должен быть бессмертным».
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