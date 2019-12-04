Курские поисковики за 30 лет обнаружили останки более 13 тысяч солдат
Установлены места захоронений более 3 тысяч человек
Каждая экспедиция поисковиков – это ещё один шанс найти и увековечить память погибших советских бойцов. Ежегодно, благодаря работе отрядов удаётся установить десятки утерянных имён. Волонтёры продолжают свою работу, чтобы еще хотя бы на одного неизвестного красноармейца стало меньше.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Большие молодцы ребята, кто этим занимается, приезжают к нам и из других областей. Наша задача – поддерживать и всемерно помогать. Это земля, которая пропитана кровью и фактически нет свободного места на территории Курской области, где бы не шли бои и где не были бы такие захоронения. Несмотря на огромную проделанную работу, а больше 130 тысяч за всё время было поднято погибших бойцов после ВОВ, ещё очень большой пласт работы предстоит».
За 30-ть лет работы курские поисковики обнаружили останки более 13 тысяч советских воинов и мирных жителей, сообщает телеканал "ТАКТ". Также установлены места захоронений более 3 тысяч человек. Не прекращались работы и в этом году.
Игорь Цуканов, председатель Совета Курской областной молодежной патриотической общественной организации Центр «Поиск»: «Работы были как всегда в Поныровском районе. Много очень в Пристенском. Вот 242 человека найдено, установили имена 6, 10 перезахоронили, 3 родственникам останки отдали на захоронение».
Сейчас в состав Центра «Поиск» входят 27 отрядов с общей численностью порядка 600 человек. Помимо поисковых работ, добровольцы проводят много мероприятий по увековечиванию памяти погибших. Также в настоящее время реализуется программа «Звёзды на обелисках» по проведению ремонта и ухода за памятниками воинской славы в Курской области.
Игорь Цуканов: «Могу сказать, что в этом году открыли 4 мемориальные доски героям Советского союза, которые никак не были увековечены в Курской области. В Тимском районе, Обоянском и в Курске».
Глава региона провёл рабочую встречу с членами центра «Поиск», на которой подвели итоги работы Вахты памяти. По словам Игоря Цуканова, на территории Курской области находится 460 захоронений солдат. Однако большинство из них в ненадлежащем состоянии – время не пощадило памятники, установленные ещё полвека назад. Благодаря постановлению правительства РФ наш регион вошёл в федеральную программу «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Средства на её реализацию уже поступили, однако сам документ в силу вступит только в следующем году.
Игорь Цуканов: «Из боевых регионов, Курская область единственная, которая готова к этой программе оказалась. То есть мы имеем списки на каждый памятник. В тыловых регионах они имеются, а в боевых – нет. То есть мы единственные по стране готовы оказались, а это 23 региона».
Поисковики проводят также большую работу в части уточнения архивных данных: проверяют даты рождения и смерти бойцов, уточняют подвиги и места захоронений.