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Перекрыли до весны. На «пьяной дороге» в Курске поставили бетонные блоки

Накануне там произошло несколько аварий
Перекрыли до весны. На «пьяной дороге» в Курске поставили бетонные блоки

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Любимый многими курянами аттракцион «пьяная дорога» на улице Ватутина закрыли окончателно, установив там бетонные блоки. На всю зиму. 

"Дорогу по улице Ватутина, ведущую вниз к улице Нижний План, перекрыли до весны", - сообщили в мэрии.

Там уже висел «кирпич», но он автомобилистов не останавливал. После вчерашних аварий, сами люди стали всячески предупреждать друг друга об опасности езды на этом участке - выставили знак аварийной остановки и оранжевый конус со стороны улицы Семеновской, внизу дороги набросали ветки. Но всё это не принесло результата. В итоге администрации пришлось пойти на радикальные меры. 

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