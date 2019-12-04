Перекрыли до весны. На «пьяной дороге» в Курске поставили бетонные блоки

Накануне там произошло несколько аварий

Любимый многими курянами аттракцион «пьяная дорога» на улице Ватутина закрыли окончателно, установив там бетонные блоки. На всю зиму."Дорогу по улице Ватутина, ведущую вниз к улице Нижний План, перекрыли до весны", - сообщили в мэрии.Там уже висел «кирпич», но он автомобилистов не останавливал. После вчерашних аварий, сами люди стали всячески предупреждать друг друга об опасности езды на этом участке - выставили знак аварийной остановки и оранжевый конус со стороны улицы Семеновской, внизу дороги набросали ветки. Но всё это не принесло результата. В итоге администрации пришлось пойти на радикальные меры.