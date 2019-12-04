В Курске пропавшие старые лифты ищут активисты ОНФ, фонд капремонта, Госжилинспекция, прокуратура, городская и областная администрации

Лифты заменили на новые, а старые исчезли

В курском многоквартирном доме №5 по проспекту Энтузиастов меняли лифты. Новые установили, а старые кабины куда-то исчезли. Жильцы просили активистов регионального отделения ОНФ помочь разобраться в этой истории. Общественники подключили к разбирательству регоператора фонда капремонта, Госжилинспекцию, прокуратуру, администрацию Курска и области.Деньги от сдачи страых лифтов в переработку куряне хотели потратить на замену форточек в подъездах, которые, по их словам, находятся в ужасном состоянии – «сквозняки, попадает снег».В обслуживающей дом управляющей компании уверяют, что на счёт дома зачислений от продажи или сдачи лифтов в переработку не было. При этом кабины вывезены, а старшая по дому заверяет соседей, что всё в порядке.«Так как лифт, согласно Жилищному кодексу, является общедомовым имуществом, деньгами от его реализации имеют право распоряжаться все жильцы. После сдачи старых лифтов на металлолом подрядчик обязан перечислить средства на счёт управляющей компании, которая обслуживает дом. Что делать с выручкой, жители решают сами на общем собрании. Захотят – сделают форточки. В сложившейся ситуации регоператор фонда капремонта направит письмо, в котором предупредит подрядную организацию о порядке действий. Если средства не поступят на счёт, они будут взысканы с подрядчика. В среднем около 20 тысяч рублей стоит один старый лифт в курских пунктах приёма металлолома», – отметил главный инженер регионального оператора Фонда капремонта, член регионального штаба ОНФ Геннадий Баев.В общей сложности курянам пришлось два месяца подниматься по лестницам. А после установки новых лифтов около трёх недель они ждут его пуска. Также жильцов возмущают неубранные ящики из-под новых лифтов – коробки загромождают проход около подъездов.«Подрядчик должен получить допуск на запуск лифтов. Специалисты Ростехнадзора в течение десяти дней после заявки подрядной организации, которая поступила 28 ноября, выедут в дом, проверят состояние установленного оборудования и примут решение о возможности его эксплуатации», – добавил Геннадий Баев.