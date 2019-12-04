губернатор на своих страницах в соцсетях объявил о создании "горячей линии" по проблемам школ и детских садов. За два дня на номер 70-05-86 областного комитета образования поступило порядка 20 звонков.1 декабря
Подавляющее большинство обращений касается Курска, отмечает председатель комитета Наталья Пархоменко. Люди жалуются на незаконные поборы с родителей, говорят о бытовых трудностях образовательных учреждений. Есть претензии к качеству и стоимости питания школьников. При этом к образовательному процессу нареканий практически нет.
Куряне на "горячую линию" жалуются на поборы в школах
Подавляющее большинство обращений касается Курска